النيابة الإدارية تتسلم ملفات خريجي 4 جامعات متقدمين لوظيفة معاون نيابة اليوم

تستقبل اليوم الأحد، هيئة النيابة الإدارية، الكائن مقرها بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر خريجي كلية الحقوق جامعات الزقازيق، المنوفية، شبين الكوم، السادات دفعة 2022 من الذكور والإناث لإستلام ملف تعيينهم بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويجري تسليم الملفات المطبوعة مستوافاة الشروط المنصوص عليها في موقع الهيئة مُسبقاً بالإضافة إلى ملئ البيانات الموجودة به التي تُمثل وثيقة تعارف للمتقدم، بالإضافة إلى وجود أصل شهادة التخرج وأصل بطاقة الرقم القومي، ودفع مبلغ 800 جنيه ثمناً للملف.

ترتيب الجامعات في تسلم ملف معاون نيابة ادارية 2022

ونوهت هيئة النيابة الادارية في وقتٍ سابق على ترتيب الجامعات في تسلم الملف على أن تبدأ بجامعتي جنوب الوادي وأسون وتنتهي بكلية الشرطة والجامعة الألمانية والبريطانية .

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألًا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألاً يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عاما في 6 يونيو 2022.

- لابد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.