حنفي جبالي يهنئ النائبة سحر عطية بمنصب في الاتحاد البرلماني الدولي

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة الدكتورة سحر عطية بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي.

الدبلوماسية البرلمانية

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في مملكة البحرين، ويُمثل فوز النائبة بهذا المنصب تجسيداً حقيقياً لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وكرر رئيس مجلس النواب التهنئة للنائبة على هذا المنصب البرلماني الدولي المرموق.