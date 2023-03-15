رئيس مجلس النواب يلتقي بنائبة رئيس الجمعية الوطنية بصربيا

على هامش المشاركة على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في مملكة البحرين، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بنائبة رئيس الجمعية الوطنية بصربيا.

علاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين

أشاد رئيس مجلس النواب بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز، مؤكداً اعتزاز مصر بالمواقف الصربية الداعمة لمصر في المحافل الدولية، ومشيداً بحالة الزخم الايجابي التي تشهدها العلاقات المصرية - الصربية على كل الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.

الجمعية الوطنية الصربية

من جانبها، أعربت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن تقديرها لهذا اللقاء مؤكدة خصوصية العلاقات التاريخية الصربية - المصرية وموجهة الشكر على المواقف المصرية الداعمة لصربيا، كما أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون البرلماني بين صربيا ومصر.