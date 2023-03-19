الحكومة: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مستمرة ولن تتوقف عن العمل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ترشيدا للنفقات، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت استمرار عمل المبادرة دون توقف.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، بشكل مجاني بالكامل دون تحميلهم أي أعباء مادية.

وتابعت الوزارة، أنّ المبادرة نجحت في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، منذ انطلاقها في يوليو 2018 وحتى الآن، مُناشدةً المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عبر الرابط التالي wlms.smcegy.com، أو تقديم الاستفسارات والبيانات اللازمة عبر الخط الساخن للمبادرة 15300.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).