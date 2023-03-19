تقارير: الذكاء الاصطناعي الأفضل للاستمارة في الأسهم وChatGPT الأكثر ربح

أصدرت شركة أوبن إيه آي المدعومة من مايكروسوفت الأيام القليلة الماضية، خاصية ChatGPT، والثلاثاء الماضي، أصدرت نسخة جديدة منه، تحت سم «ChatGPT4 .3».

وقال موق «إنفيستينج»، إن أحدث إصدار من روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، يتضمن تحسينات كبيرة، وأعلنت مايكروسوفت أيضًا، أن محرك بحث بينج الخاص بها، كان يعمل على إصدار مبكر من ChatGPT4 منذ عدة أسابيع بشكل تجريبي.

ولفت الموقع، إلى أن GPT-4، يعتبر معيار الصناعة التكنولوجية في الوقت الحالي، ويوجد الكثير من الضوء مسلط على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونعتقد أن GPT-4 يضع معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي الذي يصنعه اللاعبون الآخرون مثل جوجل.

يعتقد المحللون، أن شركة مايكروسوفت تعتبر فائز واضح في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بالنظر إلى التحسينات التي أجرتها على بينج، حيث يصل حجم سوق البحث 187 مليار دولار، بينما تهيمن جوجل حاليًا على 60% من حجم الإنفاق الإعلاني العالمي عبر الإنترنت، وما يصل إلى 90 - 95% من حصة السوق في معظم الدول المتقدمة.

ونصح الخبراء الأشخاص الراغبين في الاستثمار وشراء أسهم للشركات التكنولوجية، فإن مايكروسوفت وجوجل هم الأفضل في الوقت الحالي، خاصة في ظل التقنيات الكثيرة التي يقدموها، والتي تتصل بالذكاء الاصطناعي.

الصين تخسر أمام ChatGPT

وسيطرت السلبية على أسهم شركة بايدو العملاقة للبحث على الإنترنت ومقرها الصين، منذ إعلان الشركة عن روبوت الدردشة الشبيه لـ ChatGPT، الذي ولّد ردود فعل ضعيفة مقارنة بالمنافس والتوقعات على حد سواء.