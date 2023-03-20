11 معلومة عن أكبر مصنع لكابلات الفايبر بالمنطقة.. تحت شعار «صنع في مصر»

تحت شعار صنع في مصر، قررت شركة بنية توجيه أولى أنتجها من كابلات الألياف الضوئية المستخدمة في توصيل الإنترنت إلى قرى حياة كريمة، حيث أكد المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية» المالكة لمصنع كابلات الألياف الضوئية على فخره واعتزازه بالمشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال عدد من المشروعات بما فيها مشروع كابلات الألياف الضوئية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن مصنع بنية الجديد الذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برفقة عدد من الوزراء.

1- مصنع «بنية» لكابلات الألياف الضوئية مقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

2- المصنع يعد الأكبر في تصنيع كابلات الألياف الضوئية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا ويستهدف تغطية احتياجات مصر والتصدير إلى دول المنطقة.

3- تم إنشاؤه على مساحة 60 ألف متر مربع، والمصنع حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي.

تحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات،

5- المصنع يساهم في تحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات، وتوطين صناعة التكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم شعار «صنع في مصر».

6- مصنع بنية نتاج الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع بالتحالف مع «كورنينج» الأمريكية.

7- التكلفة الاستثمارية في المرحلة الأولى نحو 750 مليون جنيه لتستهدف من خلاله مجموعة «بنية» تعميق نسبة الإنتاج المحلي بتشجيع تصنيع المنتج محلياً ورفع نسبة المكون المصري في المنتجات.

8- المتوقع أن يصل إنتاج المصنع إلى نحو 25 ألف كيلومتر من الكابلات، ونحو 4 ملايين كيلومتر من الألياف الضوئية سنويا.

حلول الخدمات السحابية والأمنية ومراكز البيانات

9- مجموعة «بِنْيَة» مزوِّد للحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

10- تقدِّم مجموعة «بِنْيَة» باقة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية، بما في ذلك حلول الخدمات السحابية والأمنية ومراكز البيانات فائقة السرعة.

11- تمتلك مجموعة بنية خبرة في مجال صناعة كابلات الألياف الضوئية، وحلول الشبكات والأبراج التَّشَاركية للمحمول، وتتمتع بقدرات كبيرة على تصنيع العديد من الحلول والمنتجات القائمة على التكنولوجيا.