«الاتصالات»: توصيل الألياف الضوئية لـ2500 مدرسة لإجراء امتحانات نهاية العام

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام، قائلًا: «وزارة الاتصالات أتمت توصيل الألياف الضوئية لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية؛ بهدف إتاحة بنية معلوماتية قوية بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية.

وأضاف وزير الاتصالات: «نأمل أن تتمّ باقي الامتحانات على نفس الوتيرة؛ لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة».

جميع المدارس تخضع للرقابة

وشدد «طلعت»، على أن جميع المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أية مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه، ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع.

كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد طالب بضرورة توجيه رسالة اطمئنان للأسر المصرية، على خلفية ما يثار من وجود إشكاليات في استخدام الشبكات الإلكتروني خلال أداء امتحانات نهاية العام.