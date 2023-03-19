مجلس النواب يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية والطوارئ للأطباء

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

قانون العلاوة الدورية

ونصت المادة المادة 9:

يُمنح لكل فئة من فئات، المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

الفئة فئة المكافأة بالجنية/ شهريًا

العلاج الطبيعي 2500 جنيه شهريًا.

التمريض العالي 2500 جنيه شهريًا.

التمريض المتوسط 1300 جنيه شهريًا.

الفني الصحي 1300 جنيه شهريًا.

ويشترط لاسحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويُلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

مجلس النواب

أما المادة 10 نصت على:

تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

ونصت المادة 17 على:

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا «بدل مخاطر مهن طبية»، وفقاً للفئات الآتية:

1700 جنيه للأطباء البشريين.

1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.