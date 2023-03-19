مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا: توقيف 169 محتجا ضد قانون التقاعد بتهمة الشغب

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن وزارة الداخلية الفرنسية صرّحت بتوقيف 169 شخصًا بعد مظاهرات واحتجاجات أمس، من بينهم 122 مُشاغبًا على حد وصفها في العاصمة الفرنسية باريس وحدها، منهم 112 بساحة إيطاليا و10 بساحة الكونكورد، التي اتخذت السلطات الفرنسية قرارًا بعدم السماح بالتظاهر أو الوصول إلى هذه المنطقة، لأنها بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية وقصر الإليزيه.

وأضاف شقير، في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الشرطة تفرض قبضة حديدية ليست فقط في العاصمة الفرنسية باريس، لكن في جميع المدن التي تشهد على مدار هذه الأيام عدة احتجاجات قبل التظاهرة الكبيرة المنتظرة والمتوقعة والإضرابات التي ستكون الخميس المقبل.

ولفت إلى أن الفيدراليات العمالية أعدت العُدة لمظاهرات وإضرابات الخميس، حتى تكون أكبر تظاهرة تشهدها فرنسا، وترغب في أن تتخطى العدد التي كانت قد حطمته في المظاهرات السابقة من حيث عدد المشاركين فيها، إذ تخطى عددهم في السابق أكثر من 3 ملايين ونصف المليون متظاهر.

وتابع: «تم توجيه تهديدات لرئيس الحزب الجمهوري الفرنسي، وهو عضو في البرلمان، وكانت هناك كتابات بمقر حزبه ضده، وزادت المطالبات بأن تحمي الداخلية الفرنسية البرلمانيين، بعد حراسة المباني الحكومية».