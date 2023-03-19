فانوس عملاق يزين حديقة المنتزه ببورسعيد.. «يتجاوز طوله 10 أمتار»

وضعت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، فانوس رمضان عملاق في حديقة المنتزة، وذلك احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

القاموس مزود بـ 5 ألوان

ويتجاوز طول فانوس رمضان 10 أمتار ومزود بـ 5 ألوان من الإضاءة المختلفة وهي: الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر والبني، ومحفور على واجهاته الأربعة عبارة: "رمضان كريم"، ورسم للهلال والمسجد.

أجواء رمضان الاحتفالية

وتشهد محافظة بورسعيد أجواء احتفالية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك متمثلة في بدء وضع زينة رمضان في الشوارع، وإضاءة واجهات المساجد.

وقال السيد أيوب المتبرع بفانوس رمضان، إن الهدف منه إدخال البهجة والسرور على أهالي بورسعيد ضمن أجواء شهر رمضان الكريم، موضحا أن الفانوس استغرق أقل من 10 أيام في صناعته.

وتابع أنه تكليف من اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد ضمن حرصه على نشر أجواء رمضان في المحافظة، قائلا إن بورسعيد شهدت تنمية في مختلف المجالات جعلتها قبلة زائري أبناء المحافظات الأخرى ضمن رحلات اليوم.

ودعا أيوب رجال الأعمال إلى المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بمحافظة بورسعيد لأن المدينة الباسلة تستحق فقد أعطت الكثير لأبنائها وحان الوقت لأن يردوا لها الجميل.