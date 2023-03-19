صرف كرتونة مواد غذائية للعاملين بمديرية تعليم بورسعيد قبل رمضان

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرر صرف كرتونة مواد غذائية لجميع العاملين بديوان المديرية دون أي استثناءات وذلك كهدية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم، جميع مكاتب إدارات وأقسام ديوان المديرية لتقديم التهنئة للعاملين بالديوان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

مبادرة كتف في كتف

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن قرار محافظ بورسعيد يأتي بالتوازي مع مبادرة رئيس الجمهورية "كتف في كتف" التي انطلقت أول أمس الجمعة من استاد القاهرة الدولي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية.

كرة القدم الخماسية

من جانب آخر شارك فريقا مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ببورسعيد، في بطولتي الجمهورية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة لطلاب مدارس التربية السمعية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وكيل الوزارة أن محافظة الأقصر تستضيف البطولتان هذا العام بالمدينة الشبابية في الفترة من 18 إلى 21 مارس الجاري بمشاركة 7 طلاب بنين في بطولة كرة القدم الخماسية و2 طالبات في بطولة تنس الطاولة وذلك تحت اشراف الأستاذ السيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة والطاقم المعاون له.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام وفد تعليم بورسعيد المشارك في البطولتين ببذل أقصى جهد لتحقيق التنافس الشريف متمنية لهم الحصول على المراكز الأولى وتمثيل محافظة بورسعيد بالشكل اللائق.