سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: فيلم «مئوية توت» عمل مهم يجب عرضه خارج مصر

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير كريستيان بيرجر عن سعادته لمشاهدة فيلم «مئوية توت» الذي كشف عن معلومات مفيدة، إطلع عليها لأول مرة، مشيدا بمخرج الفيلم وفريق العمل، وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة عرض الفيلم على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، إذ يروي جانبا مهما من تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال عرض الفيلم الوثائقي «مئوية توت» من إنتاج قناة «سكاي نيوز عربية»، بقاعة سينما مركز الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية، بحضور عدد من الدبوماسيين والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.

متحدث الخارجية يشيد بالفيلم والقناة

من جهته، أشاد المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد بصناع الفيلم وقناة «سكاي نيوز عربية»، مؤكدا أهمية هذه الأعمال التي تبرز دور الحركة الوطنية والدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الدفاع عن حقوق مصر التاريخية والحفاظ على آثارها وتراثها الحضاري.

من ناحيته قال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور هانى أبو الحسن، إن التعاون بين قطاع الصندوق وقناة «سكاي نيوز عربية» يأتى فى إطار دور القطاع لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الكبرى لمد جسور التواصل وفتح آفاق المشاركة بينها وبين المبدعين والجمهور.

قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون

ويتناول الفيلم قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون على يد البريطاني هيوارد كارتر عام 1922، كما يستعرض مسيرة الملك الشاب وسنوات حكمه التسع، ويجيب على الأسئلة التي أثيرت عن سبب وفاته وعلاقته بالثورة الدينية التي شهدتها الأسرة الثامنة عشرة وعودة المعبود آمون.

كما يكشف الفيلم لأول مرة النقاب عن الكثير من الوقائع التي صاحبت اكتشاف المقبره، وأسباب الخلاف بين مكتشف المقبرة هيوارد كارتر والحكومة المصرية على خلفية محاولاته الحصول على نصف المقتنيات التي احتوتها المقبرة.

ويجيب الفيلم عن التساؤلات بشأن استيلاء كارتر على عدد من المقتنيات الثمينة بالتعاون مع أسرة اللورد كارنارفون ممول عمليات البحث، كما يعرض للمرة الأولى الرسائل المتبادلة بين الزعيم المصري سعد زغلول وكارتر.

وتم تصويره داخل وادي الملوك في الأقصر وتل العمارنة في المنيا، شارك في الأداء الصوتي للشخصيات النجوم: كمال أبو رية ومحمود قابيل وسامح الصريطي.

الفنان سامح الصريطي

في سياق متصل أعرب الفنان سامح الصريطي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل، حيث شارك في الفيلم بالأداء الصوتي لشحصية الزعيم سعد زغلول، مطالبا بإنتاج المزيد من مثل هذه الأعمال الوثائقية التي تحفظ للأجيال الجديدة تاريخ مصر على مر العصور وتحمي الذاكرة الوطنية من حملات التشويه وتزييف التاريخ.

من جانبها قالت الفنانة مادلين طبر إنها سعيدة بهذا العمل الذي استعرض تاريخ الملك الذهبي توت عنخ آمون، مضيفة أن مصر بحاجة لهذا النوع من الأعمال سواء كانت أعمال وثائقية أو درامية.