الاتحاد الأوروبي: نسعى إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن المباحثات التي جمعته مع فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، ركزت على تعزيز العلاقات مع بغداد، «نشجع جميع الأصدقاء على أن يستمروا في المسار الإصلاحي، وسنقدم كل ما يمكننا كي يعود بالنفع على المواطنين على المستوى الإقليمي لتحقيق الاستقرار».

هناك تقارب بين طهران و الرياض في الفترة الأخيرة

وأضاف «بوريل»، في مؤتمر صحفي من العاصمة بروكسل، نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه يقدر جميع الأدوار العراقية البناءة، ورأينا من تطبيع للعلاقات بين إيران السعودية ما يساعد على استقرار المنطقة وحسن العلاقات بين دول الجوار، إذ أن هناك تقارب بين طهران و الرياض في الفترة الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي يسعى لدعم الاستقرار والأمن في العراق

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنهم يسعون إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق، مدينًا الهجمات التي تنال من سيادته وحرية أراضيه، موضحًا أن علاقات العراق مع دول الاتحاد الأوروبي من أعرق وأرصن علاقات العراق الخارجية، وعلى الرغم من تضرر تلك العلاقات خلال بعض الحقب الزمنية، وترديها أحيانا لاعتبارات عديدة، فإنها سرعان ما تعود لوضعها الطبيعي