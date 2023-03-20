تعرف على دعاء التوبة.. «أعوذ بك من شر ما صنعت»

مع كل شعور بالذنب أو بارتكاب أي خطأ أو معصية، يلجأ الشخص إلى ترديد دعاء التوبة، أملا في أن يمحي الله ذنوبه، ويهديه إلى الطريق المستقيم، ولكن قد يجهل البعض صيغ دعاء التوبة، وكيف يتم ترديدها.

دعاء التوبة

يمكن ترديد دعاء التوبة بأكثر من صيغة، منها «استغفر الله» و«استغفر الله العظيم» و«استغفر الله العلي العظيم».

تعرف على دعاء التوبة

وعن دعاء التوبة، أوضحت دار الإفتاء أنّ من صيغ الاستغفار «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

ويردد الكثيرون دعاء التوبة: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».