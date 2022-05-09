داعية يوضح دعاء التوبة وشروطها.. ردده الآن لتكون من التائبين

دعاء التوبة من الأمور الهامة التي يحتاج إليها المسلم في جميع الأوقات، وذلك بسبب أنه قد يذنب ويخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال «كل بني آدم خطَّاء، وخير خير الخطَّائين التوابون».

دعاء التوبة

وقال الداعية أحمد صبري، إنّ دعاء التوبة من الذنب المتكرر له فضل كبير، والتوبة الخالصة من القلب والرجوع إلى الله عز وجل والندم على كل ذنب كبير أو صغير قد ارتكبه المسلم أمر مهم جداً، لذلك فإن ترديد مجموعة من الأدعية عند التوبة إلى الله من الأمور الهامة ومن أدعية التوبة ما يلي:

- يقول المسلم «نستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى شيء يغضب الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه ومجتباه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين».

أدعية التوبة

- اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك.

- اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، واستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، واستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.

شروط التوبة

وأضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ترديد دعاء التوبة يستوجب من المسلم الالتزام بشروط التوبة وشروط التوبة ثلاثة:

أولا: الندم والحزن على ما مضى منك.

الثاني: الإقلاع والترك للذنوب دقيقها وجليلها.

الثالث: العزم الصادق ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى.

وتابع الداعية الإسلامي: «إن كان عليك حقوق للناس، أموال أو دماء أو أعراض فأدها إليهم، هذا أمر رابع من تمام التوبة، عليك أن تؤدي حقوق الناس؛ وإن كان قصاصًا تمكن من القصاص إلا أن يسمحوا بالدية، إن كان مالًا ترد إليهم أموالهم إلا أن يسمحوا، وإن كان عرضًا كذلك تكلمت في أعراضهم، واغتبتهم تستسمحهم، وإن كان طلب عفوهم قد يفضي إلى شر فلا مانع من تركه، ولكن تدعو لهم وتستغفر لهم، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في الأماكن التي ذكرتهم فيها بالسوء، ويكون هذا كفارة لهذا».

فضل التوبة

وأضاف الداعية أحمد صبري، أن التوبة يمحو الله بها ما مضى من الذنوب، الحد يكفر الله به السيئة، إقامة الحد تكفيه، والتوبة تكفيه، فإذا تاب توبًة نصوحًا، كفر الله عنه الذنب وإن لم يقام عليه الحد، فحصل له الستر والعافية والحمد لله، لقول النبي: «التوبة تجب ما قبلها»، ويقول سبحانه: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، وأجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين.