جريمة شبرا الخيمة.. شاب يتخلص من شقيقه بسبب خلافات أسرية

كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حتى قطعت تلك المشهد أصوات صريخ واستغاثات، من أحد المنازل، إذ مزق شاب جسد شقيقه بالسكين إثر مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات، وتمّ نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وألقى القبض على المتهم.

إشارة لرجال الشرطة

حينما علمت رجال الشرطة بقسم ثان شبرا الخيمة، في تمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الماضي إذ وصلت إشارة من المستشفى بوصول شخص يدعى «مهاب» في العقد الثالث من العمر، مصابا بعدة طعنات في البطن والصدر، وتوفى أثناء محاولة إسعافه تم إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة الشاب في العقد الثالث من العمر داخل منزله وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة في البطن والصدر.

معاينة مسرح الجريمة

وبعد غضون ساعات قليلة وصل فريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وتبين وجود آثار دماء بمسرح الواقعة، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة ومثل الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

قال المحامية عبير نجم في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ المادة رقم 2344 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت عقوبة القتل العمد كما يلي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».