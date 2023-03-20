قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن»: «البابا شنودة.. معلم الأجيال يعيش فينا»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالذكرى الحادية عشر لوفاة البابا شنودة، بعنوان «البابا شنودة.. معلم الأجيال يعيش فينا»، وخبر آخر حول زيادة إعفاء ضريبة الدخل، بعنوان «السيسي يوجه بزيادة إعفاء ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه».

أكّد سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أهمية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة إعفاء ضريبة الدخل من 24 ألفًا إلى 36 ألف جنيه خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار مرتبط بعدد كبير من الموظفين وأصحاب المهن الخاصة والعاملين بالقطاعات المختلفة، إذ يخفف عنهم العبء، لافتًا إلى أنَّ تطبيق ها القرار سيبدأ من شهر إبريل المقبل.

أما بالنسبة لذكرى وفاة البابا شنودة، قال «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، إنَّ عام 2023 يُعد المئوية للبابا شنودة، إذ أنَّه ولد في محافظة أسيوط عام 1923، ويتزامن هذا مع الذكرى الحادية عشر لرحيله.