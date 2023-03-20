تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و739 شاحنة و57 سيارة، وسجلت حركة تداول الواردات اليوم 3000 طن بضائع، و256 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، و483 شاحنة و14 سيارة.

تداول 4700 طن بضائع بميناء نويبع

وأشار بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة عمان، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والقاهرة، وغادرت 5 سفن وهي الحرية وبوسيدون إكسبريس والحرية 2 ودليلة والقاهرة.

وأضاف البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم، تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 290 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3250 راكبا بموانيها.