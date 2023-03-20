السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن المرأة المصرية في احتفالية الأم المثالية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا عن المرأة المصرية، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الذي تنقله فضائية «إكسترا نيوز».

وجاء الفيلم التسجيلي من تقديم الفنانة إسعاد يونس، وقالت: «هي دورها اتكتب في التاريخ، وفي اليوم ده رجعت تكتب اسمها في التاريخ من تاني عشان وطنها يفضل حر، ودي كانت اللحظة اللي حولت بيها حياتها لنقطة بداية جديدة سجلها التاريخ لسنين، لحظة قالت فيها بكل جرأة مطالبها».

وتابعت: «وفضل الحلم لـ100 سنة قدام، وتدور الأيام وطباعها مبتختلفش، لأن ببساطة هي دي الست المصرية اللي بيتقال عليها إنّها غير أي ست تانية، فضل حلمها توصل لحقوقها».

وأكملت: «ظهرت من جديد في مشهد بطولي كلنا شوفناه عشان الأمان يرجع لبيتها ويحصل استقرار في بلدها، اتميزت في كل دور بتقدمه واتمسكت بمطالبها، عهد جديد كان بدايته دستور اتكتب فيه لأول مرة في التارخ 21 مادة تضمن حقوق المراة عشان تكون طرف أصيل في معادلة بناء وطنها بكرامة وأمان».

وأضافت: «في العهد ده شوفنا وزيرات بيقدموا المستحيل لبلدهم، وبنشوف مشهد عمرنا ما شوفنا، نائبات في البرلمان وأول وكيلة بمجلس الشيوخ ومحافظات، ده غير أول منصب كرئيسة محكمة وقاضيات ومحاميات دايما بيبصوا للحياة بنظرة تفاؤل، ده غير المأذونات الشرعيات، وبقينا بنشوفها في أعلى المناصب في البنوك والمؤسسات المالية والشركات وفي منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي».

واستطردت: «في العهد ده كل ست بقت حاسة بالأمان قدام تطبيق القوانين، من أول حقها في التعليم وكفاحها عشان توصل لأعلى الشهادات، وده خلاها قدوة لناس كتير، اتقدملها برامج متخصصة لتطوير قدراتها في كل التخصصات، مدارس وجامعات واهتمام حقيقي للقضاء على الأمية، ده غير المبادرات التي تهتم بصحة المرأة، ووفرنا لها سكن تلاقي فيه السكينة والأمان، واللي حصل من المبادرات زي تكافل وكرامة اللي بترعى الأسر المحتاجة بضمان اجتماعي لكل ست بتعين أسرتها».

وأوضحت: «ده غير دعم المشروعات الصغيرة في كل المجالات عشان يقدروا يطورها وتبقى مصدر دخل آمن لبيتها، وكمان مبادرة مصر للغرامات اللي سددت ديون الغارمات ورجعتلهم الأمل لحياة كريمة من تاني، كفاح الست المصرية طول تاريخها من أول ثورة 19 بتكلمه لحد دلوقتي ستات وبنات مننا بقوا سفيرات وأمثلة رفعت رأس بلدنا في كل المحافل الدولية، بنرجع قوة مصر الناعمة برسالة صادقة توصل للناس في كل المجالات وبناتنا بتوصل لأعلى المراكز الرياضية، بطلات حققوا أرقام قياسية ورفعوا الراية».