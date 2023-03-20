وسيم السيسي: المصريون القدماء كانوا يصومون 30 يوما حتى غروب الشمس

ينتظر الكثير شهر رمضان الكريم لما فيه من بركة وخشوع إذ تكثر فيه العبادات، والصيام بشكل عام لا يقتصر على المسلمين فقط، ولكن أيضا للديانات السماوية الأخرى بل امتد الأمر للقدماء المصريين، فاليهود يصومون يوما واحدا، حيث فرضه صموائيل النبي، بحسب الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات.

الصوم عند المسيحيين

ولفت «السيسي» إلى أن الصوم عند المسيحيين ليس فريضة، ولكن تشبه بالسيد المسيح عندما صام 40 يوما، حسبما صرح ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

وأوضح أن مدة الصوم عند قدماء المصريين 30 يوما، وما يؤكد ذلك القرآن الكريم، في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

الفراعنة يستهلون الصيام بالأهازيج

وأشار إلى أن هيرودت عندما جاء مصر عام 450 قبل الميلاد، قال إن المصريين يصومون، كما قال المؤرخ الإسلامي أحمد شلبي إن قدماء المصريين كانوا يصومون، وذكر ابن حزم بأن الصابئة المندائيين اتباع النبي إدريس كانوا يصومون 30 يوما.

ولفت إلى أن المصريين القدماء كانوا يصومون من الفجر حتى غروب الشمس، ويستهلون هذا الشهر بنفس الأهازيج التي نستهل بها رمضان حاليا.