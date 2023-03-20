«معلومات الوزراء» يوقّع اتفاقا إطاريا مع برنامج الأغذية العالمي

وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اتفاقا إطاريا مع برنامج الأغذية العالمي، اليوم، نص على التعاون بين المؤسستين في مجالات دعم دورة السياسة العامة، وإنشاء المراصد، وتعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي، والحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرات.

واستقبل أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، برافين أجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك في مختلف القضايا التنموية في إطار حرص المركز على تنمية مجالات التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية من خلال أطر التعاون المثمرة للشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة متمثلة في الاتفاق الإطاري الحالي (2018-2022) والاتفاق الإطاري المزمع توقيعه (2023-2027).

ويعد توقيع الاتفاق امتداد لتاريخ حافل بعلاقات التعاون الوطيدة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات الأمن الغذائي والتغذية منذ العام 2010،حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى، ليتبعها مذكرة التفاهم الثانية في عام 2015؛ والتي حددت أهداف ونطاق التعاون بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات لمواجهة سوء التغذية.

يذكر أنّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، يؤدي دور رئيس في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.