فارس قطرية يقدم فقرة شعرية أمام الرئيس السيسي باحتفالية المرأة المصرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة شعرية قدمها الشاعر فارس قطرية، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز».

وجاء في بعض أبيات الشعر التي قدمها فارس قطرية: «عمركم شوفتوا واحدة رجلها تخطي مكان يوسع ويبان أجمل بكتير، واحدة أما بتصحى الكون يصحى ويطرح عصافير، إنسانة جميلة يدوب تضحك تبهت أفراح على أي جراح، ضهرك مسنود بيها ومرتاح وعينها راحة من المشاوير».

وتابع «قطرية»: «دي أمي، ست الستات، والراس والعين والنور في العيشة وأيامها، الصبر إن شاف أمي في شارع.. والله ليركع قدامها».