القباج: إعفاء 3 ملايين فتاة من دفع المصروفات الدراسية ضمن «تكافل وكرامة»

أكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه لن تتأتي التنمية المستدامة ولا الاستثمار في البشر دون العمل على 3 محاور رئيسة، هي تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، تعزيز الوعي والتثقيف المجتمعي، المشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية المجتمعية، مشددةً على أن للوزارة جهود تذكر في كل محور من المحاور الثلاث السابقة.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «نذكر إنجازاتنا في المحاور الثلاثة على مدار العامين الماضيين، ففي تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، جرى إعفاء 3 ملايين فتاة من أسر برنامج تكافل من دفع مصروفاتهنّ المدرسية لدعم تعليم الفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر بزيادة قدرها 17% عن العام الذي يسبقه وبتكلفة تتخطى مليار جنيه».

وتابعت أنَّ 500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة وغير المغطاة بـ«تكافل وكرامة» تمّ دفع مصروفاتهنّ المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد تصل إلى 23% تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية

وشددت على عدم وجود أحد خلف ركب التعليم مهما كان فقره أو وضعه او إعاقته، كما أنّ 900 ألف سيدة تمّ محو أميتهنّ تحت مظلة برنامج لا أمية مع تكافل، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وبنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، مشيرة إلى رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية لإعطاء فرصة ثانية لمن يتخطى سن التعليم أو يتسرب منه.