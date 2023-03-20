خريطة المساجد والأئمة بسوهاج استعدادا لأداء الشعائر في رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، استعداد 1234 مسجدًا لأداء الشعائر، وتقديم دروس دينية أسبوعية في 14 مديرية إقليمية، بسوهاج في مختلف مراكز سوهاج، إذ يؤدي الأئمة الشعائر الدينية والرمضانية في المساجد الكبرى، فضلا عن إقامة دروس دينية أسبوعية تحدد موضوعاتها إدارة الأوقاف التابع لها المسجد، وفقا لتكليف وزارة الأوقاف أسبوعيا.

وتتضمن موضوعات الخطب، موضوعات دينية وروحانية بنفحات الشهر الكريم رمضان 2023، فضلًا عن موضوعات حياتية تناقش البيئة المحيطة، على أن تكون الدروس موحدة.

أبرز أئمة ومساجد سوهاج

تنشر «الوطن» خريطة أهم المساجد والأئمة خلال شهررمضان في سوهاج وهي:

- مسجد التوحيد في بندر سوهاج، الشيخ محمد فتحي كامل.

- مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، الشيخ محمد السيد عبد الفتاح.

- مسجد الرحمن بمدينة سوهاج، الشيخ محمد عدلي محمد رضا.

- مسجد علي بن أبي طالب بمدينة أخميم، الشيخ محمد كامل إبراهيم محمد.

- مسجد البديع بمدينة طهطا، الشيخ فرج أحمد أحمد آدم.

- مسجد الرحمن بمدينة دار السلام، الشيخ فوزي أحمد عبد الرسول.

- مسجد العمري بمدينة ساقلتة، الشيخ عاصم السيد.

واعظات للنساء في مساجد سوهاج

كما توفّر مديرية الأوقاف في محافظة سوهاج، دروسًا للنساء في المساجد الكبرى التي ستُقام بها الدروس وملحق بها مصلى للنساء، واعظات من الأزهر الشريف تابعين للأوقاف يتم تحديد مواعيدهن وفقا لطلب كل إدارة.