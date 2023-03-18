«تموين سوهاج» تحذر من ترك البطاقات لدى المخابز والبدالين: تتعرض للإيقاف

كثفت مدرية التموين بمحافظة سوهاج حملاتها على الأسواق والمخابز استعدادا لشهر رمضان المبارك، وضبطت الحملات العديد من البطاقات التموينية للمواطنين لدى أصحاب المخابز وتجار التموين، ما أدى لإيقافها خلال الفترة الماضية، وتلقى المواطنون رسائلا تفيد بإيقاف حسابهم التمويني، حيث يتم حظر البطاقات في المرة الأولى ثم إيقافها نهائيا عند ضبطها مرة أخرى لدى التجار، وفقا لتصريحات سحر حامد عجاج، مدير حماية المستهلك بسوهاج، لـ«الوطن».

إيقاف بطاقة التموين بعد ضبطها للمرة الثانية

وأوضحت مدير حماية المستهلك بسوهاج، أن مديرية التموين حذرت كثيرا عبر بياناتها من ترك البطاقات لدى التجار، لذا عند ضبط نفس البطاقة التموينية مرتين يتم إيقافها وإرسال رسالة لصاحبها تفيد بأن البطاقة قيد الإيقاف، وذلك عبر الرقم المرتبط بالحساب التمويني.

التحذير من ترك بطاقات التموين

وحذرت مدير إدارة حماية المستهلك بسوهاج، المواطنين من ترك بطاقاتهم التموينية عند المخبز أو تاجر التموين بعد الصرف، موضحة أنه ليتم استرجاع البطاقة وإعادة تفعيلها مرة أخرى يتم تقديم طلب لمديرية التموين التابع لها المواطن، وذلك في حالة إيقاف البطاقة للمرة الأولى، وفي لو تكرر الأمر لا يتم تفعيل البطاقة مرة أخرى.