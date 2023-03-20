مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب عيد حماد

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب عيد حماد.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكّدًا أنه قدم طلب من النائب العام للإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد، إذ انتهى رأي المجلس الى توافر الاحتياطات الشكلية في الطلب وأحيل الطلب المشار إليه لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس وانعقدت اللجنة لنظره بحضور النائب المذكور.

اللائحة الداخلية للمجلس

وأضاف «الهنيدي»: نظرت اللجنة الطلب المشار اليه واستعانت بقانون العقوبات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية المجلس، وحيث سبق بالإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد أمام النيابة العامة وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، واعتذر النائب لوزارة الداخلية وأشاد بالدور العظيم للوزارة في حفظ الأمن والأمان في مصر، كما سبق وقدم اعتذارا مصورا بالفيديو ومنشورا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار لوزارة الداخلية

وتابع الهنيدي: كما قدم النائب اعتذارا لوزارة الداخلية وانتهت اللجنة إلى رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب عيد حماد وأنها ترجو المجلس الموافقة علي ذلك.

وصوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة ورفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب عيد حماد.