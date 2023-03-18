«تشريعية النواب»: «كتف في كتف» تعبر عن الدور المحوري للمجتمع المدني

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في معركة التنمية، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في مبادرة «كتف في كتف» التي تفاعل معها جموع المصريين من كل محافظات مصر.

مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف «الطماوي» في بيان، أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم وترسيخ التكافل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، له مردود مهم لصالح الأسر الأكثر احتياجًا ، لزيادة قدرة هذه الأسر على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت معبرة عن سعادته بتحرك المصريين خلف القيادة الرشيدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بتوفيرأكثر من 5 ملايين كرتونة غذائية.

استاد القاهرة شهد ملحمة وطنية

وقال «الطماوي» إن استاد القاهرة شهد أمس، ملحمة وطنية رائعة أكدت أن الشعب المصري يؤكد دعمه الكامل للقيادة السياسية، وأنه يقف خلفه لتحقيق الانتصار في معركة التنمية، بعد أن تحقق الانتصار على الإرهاب وتحقق الأمن والاستقرار والسلام لجموع المصريين.