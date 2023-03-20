السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن «حلم العلم» في احتفالية المرأة المصرية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا بعنوان «حلم العلم» عن المرأة المصرية، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الذي تنقله فضائية «إكسترا نيوز».

وجاء في الفيلم التسجيلي: «الحلم في حياة كل بنت أو سيدة أو أم ليس مجرد حلم، بيكبر كل يوم، ويمكن يكبر الحلم في لحظة ويمكن يتهدم في لحظة، ومن الممكن أن تجد المرأة صعوبة في وصولها لحلمها بسبب اختلافها أو ظروفها لكت في النهاية بتوصله».

وتابع: «الحلم في حياتها بيمثل قصة حياتها، وتحقيقها لذاتها، وفخر أسرتها بها، واعتراف المجتمع بنجاحها، وفي النهاية بتشوف المرأة حلمها يتحقق على مدار عمرها، ولا يهم بأي سن لأن حلمها مش مجرد حلم، حلمها كان في الأصل علم».

وقالت سحر حسني، من محافظة كفر الشيخ، خلال الفيلم التسجيلي: «اخترت التعلم والدراسة القراءة، وكان صديقي الكتاب، بحب البيت، لكن لما بروح شغلي الروح بترد فيّا».

وتابعت: «جوزي اتوفى في حادثة وعنده أرضه وحاجاته، ولكن ممنوع أخد ممتلكاته إلا لما الأولاد تكبر عشان ياخدوا حقهم، فأنت عندك ومش عندك، عشت بمرتب ومعاش، ودهبي حتة في حتة خلص، وأكتر حاجة بتفرحني إنّي أشوف ضحكة ولادي وأشوفهم مستريحين، ضحكتهم بالدنيا عندي».

وأضافت أمل إبراهيم، والدة الطالبة سهيلة: «إحنا ناس على قد حالنا والظروف مكنتش تسمح نعلمها العلام ده، وبنتي متحمسة للعلام من صغرها وبتجيب أعلى الدرجات، وإن شاء الله هحقق حلمي في التعليم وهعوضه في بنتي».

وتابعت الطالبة سهيلة، التي كانت طالبة في إحدى مدارس المكفوفين، وحصلت على درجة عالية في الثانوية العامة، وقدمت على منحة المعونة الأمريكية، وكانت الأولوية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة»: «هتتخصص إعلام وصحافة، وهعمل دراسات فرعية في التسويق وإدارة الأعمال، ووزارة التضامن الاجتماعي وفرت لكل الطلاب المكفوفين لاب توب».

وفي السياق ذاته، أضافت زبيدة عبدالعال: «والدي كان صعيدي ورفض يدخلني المدرسة، عندي 87 سنة دلوقتي، وأبويا كان بيعلم الأولاد بس، دخلت فصول محو الأمية تبع تكافل وكرامة، بقيت أعرف أكتب اسمي، وكتبت بحبك يا سيسي لأن الراجل اللي يعمل مصلحة لأي منطقة يُشكر ألف مرة، وندر عليّا أعلم 20 واحد مش 10 بس».