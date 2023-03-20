تعرف على دعاء قضاء الدين: «اللهم إني أعوذ بك من كثرة الديون»

دعاء قضاء الدين، من الأدعية التي يحرص على ترديدها العديد من المسلمين، حتى يرزقهم الله ويتمكنوا من سداد هذه الديون، وهي ليست مقتصرة فقط على الإنسان المديون، فيستعملها أيضا غير المديون، بجانب أدعية أخرى، حتى لا يصبحوا في يوم من الأيام مديونين، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» دعاء قضاء الدين وأفضل صيغه.

دعاء قضاء الدين

من الأدعية التي تأتي ضمن «دعاء قضاء الدين»، هي: «اللهم أني أعوذ بك من كثرة الديون، اللهم أنت تعلم حالي، وتعلم أين يذهب مالي، اللهم رد عني ديني، وأريح لي بالي. اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل أسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته لأحد من خلقك، أن تذهب همي وسدد عني ديني، وأبدلني مكانه فرجًا»،

وضمن دعاء قضاء الدين هو ما ورد عن عليٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ مُكَاتَباً جاءهُ، فَقَالَ: إِني عجزتُ عَن كتابتي [أي: عن شراء حريتي مِمن يملكها] فَأَعِنِّي. فقالَ له: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمَنيهنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، لَو كانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جبلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللَّهُ عنْكَ، قُلْ: (اللَّهمَّ اكْفِني بحلالِكَ عَن حَرَامِكَ، وَاغْنِني بِفَضلِكَ عَمَّن سِوَاكَ) رواهُ الترمذيُّ.

دعاء قضاء الدين وتوزيع الرزق

وبالحديث عن دعاء قضاء الدين، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى بعض الخطوات التي من شأنها أن تساعد في توسيع الرزق وهم:

1- تقوى الله عز وجل حيث قال تعالى:﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3].

2- صلة الأرحام فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

3- الاستغفار حيث قال الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10-12].

4- كثرة الدعاء