دار الإفتاء: احرصوا على صيام الأيام القمرية لشهر شعبان

يحاول الملايين من المسلمين التقرب إلى الله عز وجل من خلال صيام الأيام القمرية لشهر شعبان التي حددتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صيام الأيام القمرية لشهر شعبان

وطالبت دار الإفتاء المصرية المسلمين بصيام الأيام القمرية لشهر شعبان، «احرصوا على صيام الأيام الثلاثة البيض»، كما أوضحت الدار أن الأيام القمرية لشهر شعبان ستأتي على هذا النحو:

1- 13 شعبان الموافق 5 مارس 2023.

2- 14 شعبان الموافق 6 مارس 2023

3- 15 شعبان الموافق 7 مارس 2023.

دعاء ليلة النصف من شعبان

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت دعاء ليلة النصف من شعبان وجاءت صيغته كالتالي: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾».

وتابعت الإفتاء عبر «فيسبوك»: «تلاوة هذا الدعاء المخصوص، وتخصيص ليلة النصف من شعبان به، هو أمر حسن لا حرج فيه ولا منع؛ لا على جهة التحريم، ولا على جهة الكراهة والدليل على ذلك: أن ذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء، كل ذلك مشروع ومطلوب شرعًا، قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾».