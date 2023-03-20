وزيرة التخطيط: ممتنة لمشاركة الرئيس السيسي وقرينته في احتفالية المرأة المصرية

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها وامتنانها لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، احتفالية المرأة المصرية، كما وجّهت رسالة شكر وبرقية تهنئة لكل أم مصرية على عطائها الذي لا ينقطع، وجهودها المخلصة في بيتها ووطنها.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية: «كل سنة وكل أم مصرية بخير وسعادة، وكل سنة ومصرنا الحبيبة في خير وإزدهار وتقدم»، متسائلة عن مصادفة تجسيد مصر كامرأة، كمقولة «أم الدنيا»، وأنّ شاعر النيل حافظ إبراهيم حين أنطق مصر في قصيدته الشهيرة «مصر تتحدث عن نفسها» جعلها تاج العلاء في مفرق الشرق، وأنّ مثّال مصر العظيم محمود مختار حين أراد تجسيد «نهضة مصر» أتحفنا بتمثال امرأة شامخة.