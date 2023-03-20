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السيسي يوجّه بالتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمي لتنمية الأسرة المصرية

كتب:

هانى حسن
02:00 م | الإثنين 20 مارس 2023
السيسي

السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمي في المشروع الرقمي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة، من خلال بناء قدرات المرأة عن طريق تنفيذ مشروعات صغيرة وخضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، وذلك خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز».

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