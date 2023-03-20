السيسي يشهد قصص كفاح المرأة المصرية في الفيلم التسجيلي «كلام القلب»

استعرض الفيلم التسجيلي «كلام القلب»، الذي عرض خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023 التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، قصص كفاح السيدات المصريات.

وقدّم الفيلم، نماذج لسيدات مصريات قلن آرائهن في المرأة التي تستحق أن يقال عنها إنّها امرأة مكافحة، وقالت سيدة مصرية، إنّ السيدة المكافحة من وجهة نظرها هي والدتها وهي قدوتها، بينما رأت سيدة أخرى، أنّ السيدة المكافحة من وجهة نظرها هي مديرتها بالعمل، التي كانت تعمل كمديرة مدرسة وكان لديها القدرة على صنع كل ما هو جميل من كل شيء.