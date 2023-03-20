السيسي: المرأة تستحق ما هو أفضل من المجتمع والدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المرأة أثبتت مرة بعد أخرى أنّها معين لا ينضب من الوعي السليم، ومزيج فريد من القلب والعقل، والموضوعية والعاطفة، بما يجعلها دائما قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشداده قبل أوقاته السارة.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، التي يحضرها مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وتنقلها فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المراة تستحق ما هو أفضل من المجتمع والدولة، وبذل قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات.