رفض طعن اتحاد الكتاب على حكم عودة السيناريست عماد النشار

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 72717 لسنة 69 ق، والمقام من علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب ضد السيناريست عماد النشار، وذلك طعنا على الحكم الصادر بإلغاء قرار إسقاط عضوية «النشار» من اتحاد الكتاب، وما يترتب على ذلك من آثار وعودته لعضوية إتحاد الكتاب، وبذلك أصبح حكم عودة «النشار» لعضوية اتحاد الكتاب بات لا سبيل للطعن عليه.

حكم محكمة القضاء الإداري

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار السيد العربي بجلسة 27 نوفمبر الماضي، قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 23985 لسنة 76 ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن السيناريست عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب، بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعي من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة النقابة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، وأيا ما كان وجه الرأي في الأسباب التي ارتكن إليها مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب لزوال عضوية المدعي بتاريخ 14 ديسمبر 2021، وإذ خلت الأوراق من أي مستجدات بعد قيد المدعي من شأنها زوال عضويته، فإن عضوية المدعي باتحاد كتاب مصر تكون فد تحصنت بمضي المدة بمرور 60 يوما من تاريخ قيده في عام 2018، ومن ثم فإن هذه العضوية تستعصي على السحب أو الإلغاء، ومن ثم فإن قرار النقابة المدعى عليها والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون، ويكون القرار المطعون فيه جديرا بالإلغاء على النحو المبين بالأسباب.