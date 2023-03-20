محافظ بورسعيد يبحث مع نائب وزير الاتصالات تطبيق منظومة الكارت الموحد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة الكارت الموحد للمواطن، استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في كل المجالات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من الجهات المعنية ببورسعيد.

هدية لأبناء بورسعيد

ورحب محافظ بورسعيد، بالدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق، مؤكدا أن زيارته تحمل هدية لأبناء بورسعيد، وتأتي استكمالا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي في عدد من المجالات، مثنيًا على جهود وزارة الاتصالات في ملف تطبيق التحول الرقمي ببورسعيد، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات ببورسعيد.

وأشار إلى أنّ الاجتماع يتناول الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة الكارت الموحد للمواطن، كجزء من منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن.

تفاصيل كارت المواطن الموحد

وخلال اللقاء، كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن تفاصيل الكارت الموحد الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات و هيئة البريد، مشيرا أن الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذكر أنّ كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى في هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، ولفت إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية و تجربة استرشادية سيتم تعميمها على باقي المحافظات.

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنّ الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، منوهًا بأنه سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطن ، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي.

ورحب محافظ بورسعيد، باستكمال خطوات التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات، والذي كان ثمار جهود متواصلة من التعاون خلال السنوات الماضية منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، ومنظومة ميكنة أصول و ممتلكات الدولة، وأشار المحافظ إلى أن سيتم توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين، حيث تم فتح حوالي 496 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد جاهزة للتفعيل حتى الٱن