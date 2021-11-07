كل ما تريد معرفته عن الكارت الذكي الموحد للمواصلات.. ينهي زحام شبابيك التذاكر

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تطبيق نظام الكارت الذكي الموحد في وسائل المواصلات العامة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا النظام سيعمل على القضاء تماما على زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، مؤكدا على أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مشروعات عملاقة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: تطبيق الكارت الذكي الموحد قريبا

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تطبيق نظام الكارت الذكي الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة وهي السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائي والمونوريل قريبا، منوها إلى أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ مشروع الكارت الذكي لتقليل التعامل بالكاش والقضاء على أزمة «الفكة» في المواصلات، والزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات السكة الحديد والمترو.

وزير النقل: الكارت الذكي في المواصلات سيقضي على المزوغين من دفع قيمة التذكرة

وأوضح وزير النقل، أن تطبيق الكارت الذكي الموحد في المواصلات سيعمل أيضا على القضاء على المزوغين من دفع قيمة تذكر المواصلات، منوها إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

أبرز المعلومات عن الكارت الذكي ومميزاته

1- عبارة عن «كارت» يتيح لحامله استقلال مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد والقطار الكهربائي والمونوريل وأتوبيسات النقل الجماعي.

2- يعتبر أول كارت متكامل يربط بين وسائل النقل الأخضر المستدام لمواصلات مصر مع شبكة مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد.

3- يكون سعر الكارت عند الشراء 40 جنيهًا، تشمل 25 جنيهًا ثمن الكارت و15 جنيهًا رصيد.

4- يقدم عددًا من المميزات للركاب، تتمثل في إتاحة استقلاله لـ«أتوبيسات النقل العام والجماعي، والمترو، والقطارات والمونوريل والقطار الكهربائي».