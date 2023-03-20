«نساء مصر»: قرار الرئيس بالعفو عن الغارمين والغارمات أسعد قلوب الأسر المصرية

ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وكذلك الإفراج عن الغارمين، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد دعم فخامته المستمر للمرأة المصرية واحترامها وتقدير مكانتها داخل المجتمع، وحرصه على إدخال البهجة في نفوس الأسر المصرية، التي سيحل عليها الشهر الكريم وهي في أحضان الأم أو الأب.

حديث الرئيس اشتمل كل معوقات السيدات

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن حديث الرئيس السيسي، خلال احتفالية الأم المصرية، اتسع ليشمل كل المعوقات التي تقف حائل أمام كل سيدة مصرية، متحدثا بلسان حال كل سيدة، موجها توجيهات للحكومة بالعمل على توسيع قاعدة مشاركتها في مناصب العمل المختلفة، وتوسيع دائرة تدريبها وتنمية مهاراتها، لتكون حصن الدفاع الأول عن الوطن، لافتة أن الرئيس السيسي رد اعتبار كل إمراة مصرية ويكن لها كل التقدير والاحترام والتضحية المستمرة التي تقدمها في سبيل الحفاظ على استقرار المجتمع، وحماية الوطن.

التوسع فى البرامج التدريبية للمرأة

وأشادت بتوجيهات الرئيس، بالتوسع فى البرامج التدريبية للمرأة، وكذلك تمثيلها فى مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال، بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول الى المناصب العليا بالدولة، والتأكيد على السير الجاد نحو تحقيق تمكين شامل للمرأة المصرية.وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المصريين، بشان تخوفهم من فكرة إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية، وعمل على توضيح الأهداف الحقيقية الاجتماعية والإنسانية لهذا الصندوق، في التعامل مع حالات الطلاق والانفصال بين الأزواج والزوجات، لافتة أن هذا الصندوق سيكون ضمان اجتماعي لكل المجتمع، وحفاظا على حياة ومستقبل الأبناء داخل كل أسرة.