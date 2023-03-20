فريق «العميد» بمطروح بطلا لدوري مراكز شباب المحافظات الحدودية

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، الإثنين نهائي بطولة دوري مراكز الشباب للمحافظات الحدودية بمشاركة 6 فرق بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ووكيلتي مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

تتويج فريق العميد بمطروح

وسلم محافظ مطروح كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز شباب العميد عن محافظة مطروح بعد فوزه في بطولة المحافظات الحدودية على مركز شباب الميناء عن محافظة البحر الأحمر، بعدما استطاع فريق مركز شباب العميد اقتناص الكأس والفوز بهدف بلا مقابل أحرزه اللاعب مستور حلومة في الدقيقة 86 من الشوط الثاني ليتوج بطلا لمراكز شباب المحافظات الحدودية وذلك خلال البطولة التي أقيمت في الفترة 16 الي 21 مارس بمحافظة مطروح على ملعب مركز شباب مطروح بمشاركة محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد ومطروح وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح.

15 ألف جنيه مكافأة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لمركز شباب مستقبل العميد لتتويجه بطلا لمراكز شباب المحافظات الحدودية والتصديق على مبلغ 15 ألف جنيه مكافأة لدعم الفريق في مسيرته الرياضية بالإضافة إلى 15 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة.

استضافة مطروح مراكز الشباب للمحافظات الحدودية

كما وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ورعايته للشباب والرياضة بمطروح واستضافتها لبطولة دوري مراكز الشباب للمحافظات الحدودية.