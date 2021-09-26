اتحاد مراكز الشباب: بطولة جديدة للاعبي الألعاب الإلكترونية

قال أحمد الديب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز الشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالشباب وتطوير مراكز الشباب بواقع 4500 منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن البروتوكول الجديد مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية غرضه الاهتمام بالأنشطة الشبابية وتطوير أفكارهم في مراكز الشباب المختلفة.

الديب: أطلقنا قمة شبابية من خلال مراكزنا بالتنسيق مع اليونسكو

وأضاف «الديب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الوزارة أطلقت من قبل مسابقات الألعاب إلكترونية في عدد من مراكز الشباب للتعريف بما جرى من إنجازات، بالإضافة إلى قمة شبابية بالتنسيق مع اليونسكو، «كانت المبادرة اسمها إحنا معاك في مراكز الشباب، وخدنا المتخصصين يتكلموا عن الإنجازات بشكل عام، وأطلقانها مرتين».

«مراكز الشباب»: أقمنا عددا من المسابقات في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

وأوضح أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب في عموم الجمهورية وفر على الوزارة أكثر من مليار ونصف جنيه خلال عام واحد في بند التطوير خلال الخطة الأولى والثانية من التطوير، «إحنا كمان عملنا في المدينة الرياضية الجديدة في العاصمة الإدارية الكثير من المسابقات بين الشباب بعضهم البعض، وخدنا 500 شاب وفتاه والوزير حضر معاهم، وخلقنا حالة من التواصل بينهم».

رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية: نهدف لتطوير أداء لاعبي الألعاب الإلكترونية بشكل عام

من جانبه، قال شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إن الاتحاد يهدف إلى متابعة وتطوير أداء لاعبي الألعاب الإلكترونية في مصر بشكل صحيح، وبدور رقابي من الدولة يساعدهم مستقبلا في المضي قدما للالتحاق بالمسابقات العالمية في هذا الإطار.

«عبد الباقي»: الشباب سيجتمعوا سويا في مراكز الشباب للمشاركة في البطولة

وأضاف «عبدالباقي»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن الاتحاد يشرف على الألعاب التي يقوم الشباب بلعبها على الموبايل وأجهزة البلاي ستيشن، إلى أن أطلقت مبادرة بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة ليجرى اللعب في مراكز الشباب.

وأوضح أن الوزير أكد على ضرورة عقد تلك البطولة في مراكز الشباب بشكل أولي، وفي حال نجاحها يجرى تعميمها، «ده تريند عالمي لا يمكن التحكم فيه ولكن يمكن توظيفه واستفادة الشباب فيه، وبنقول لأي حد العب معانا واندمج لحد ما نكتشف المواهب، ولما يطلع منكم نجوم هيكسبوا جوائز تتراوح ما بين 20 لـ5 الاف جنيه».

وتابع: «كل مركز شباب هيبعتلنا 3 منه ليمثلوه في المسابقة، ونأمل أن يكون هناك فرق ومجموعات بتتدرب أمام بعضهم البعض ويستفيدوا من خبرات بعض، وتم الاتفاق مع 8 مراكز شباب لاستقبال المتنافسين، وعملنا بطولة زي كده مع قطاع الطلائع في وزارة الشباب، وفاز فيها أبناء محافظات المنيا وبني سويف طلعوا أوائل الجمهورية».