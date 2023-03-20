وزير العدل: لدينا 6 قضايا فقط أمام محاكم الأسرة مقامة منذ 2021

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، خلال تكريمه للقضاة المتميزين، بأحد الفنادق بالقاهرة، عن عدد القضايا المتبقية أمام المحاكم والمرفوعة منذ 2021؛ إذ بلغ عدد القضايا أمام المحاكم المدنية 2227 أما محاكم الأسرة تبقت 6 قضايا فقط، وذلك في إطار التوجه للحد من تكدس القضايا.

وتوجه المستشار عمر مروان وزير العدل بالتحية والتقدير للقضاة المتميزين، مشيرا إلى أن تكريم القضاة أصبح تقليدا نحرص عليه لتقدير المجتهدين، ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء.

الوزارة تستمر في الارتقاء بالقضاء

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة القضائية، متابعا: «لقد اهتمت الوزارة ببناء قدرات أعضائها، وعملت على التوسع في التقاضي الإلكتروني وغيره، وكان من نتائج هذا سرعة إنجاز القضايا».

ويجري تكريم المتميزين من الجهات القضائية التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

دعم قدرات الكوادر البشرية

وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

جدير بالذكر أنه يجري تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.