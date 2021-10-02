المحكمة الدستورية: استقلال القضاء ركيزة أساسية للدولة المدنية الحديثة

قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن يوم القضاء المصري، الذي يوافق اليوم، يُعد من أيام مصر المجيدة، كون مصر جميعها تحتفل في هذا اليوم بالقضاء المصري، بما يمثله من تاريخ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاحتفال بهذا اليوم، وجعله يوما للقضاء المصري، تحتفي فيه مصر كلها بالقضاء، ويقدم القضاء نفسه لمصر والمصريين باعتباره الحارس للحقوق والحريات.

لم ولن يحدث تدخل في شؤون السلطة القضائية

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أن الدستور المصري ينص في مادته 184، على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها، وما تفضل به رئيس الجمهورية هو درة التفعيل لهذا النص الدستوري، حينما وجه الرئيس السيسي بأنه لم ولن يحدث تدخل في شؤون السلطة القضائية، وتوجيهه كل مؤسسات الدولة بالالتزام بهذا المبدأ الدستوري.

استقلال القضاء ضمانة رئيسية للمواطن المتقاضي وللقاضي

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن استقلال القضاء مبدأ دستوري عالمي، ويعد ركيزة أساسية للدولة المدنية الحديثة، موضحًا أن فكرة استقلال القضاء هي الضمانة الرئيسية للمواطن وللقاضي، وهذه الضمانة وإن كانت تبدو أنها مقررة للقاضي، لكنها في الواقع هي ضمانة للمتقاضي، وكل من له شأن في الترضية القضائية يسعد بأن رأس الدولة يقرر هذا الالتزام الدستوري أمام المجتمع الدولي كله.