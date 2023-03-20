مايا مرسي: السيسي المدافع الأول عن حقوق المرأة.. والأب والأخ لسيدات مصر

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنّ المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات، وكسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وإطلاق استراتيجيات وسياسات وبرامج وإقرار تشريعات.

وأضافت «مرسى»، خلال كلمتها فى احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية أمس، أن كل امرأة وفتاة مصرية عظيمة تحلم دون حواجز وتثق فى أنّها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة حق أصيل من حقوقها.

وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة: «كل الشكر والتقدير للمدافع الأول عن المرأة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جَبر جُبر، ونؤمن بأنّ الأحلام لا تسقط بالتقادم وعند الله لا تموت الأمنيات، وفى دفاعنا عن مصر فليعلم القاصى والدانى أنّنا قوم لا نميل ونمل ولا نلين، والمجلس يواصل جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكى، لغرس قيم الانتماء للوطن فى النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسرى».

رئيس «قومي المرأة»: توعية 48 مليون مواطن خلال 7 سنوات ونسعى لتسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التُّلى

وأكّدت رئيس المجلس القومى للمرأة أنَّ «مصر حققت تقدماً ملموساً فى مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 فى مراجعتها النصفية، حيث رصدنا تقدماً وثباتاً فى 33 مؤشراً، وتحدياً فى 3 مؤشرات، وخلال عام 2022 وصل عدد مستفيدات المجلس القومى للمرأة إلى ما يزيد على 12 مليوناً فى المحافظات، و104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية فى منصات التواصل الاجتماعى متابعة: «خلال 7 سنوات نجحنا فى تحقيق 48 مليون تواصل توعوى عن طرق ما يزيد على 5 ملايين باب».

وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى تجتاح العالم فيه أزمة اقتصادية، جاء التركيز على التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة والتعليم الفنى للفتاة وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية، وإعمالاً لمنهج الحق فى التنمية نعمل ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على معارض ومشاغل ووحدات إنتاجية وتوفير أصول عينية وحاضنات أعمال وتعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى والمشروعات البيئية الخضراء.

«دوي» نجحت في رفع الوعي والتدريب والتمكين والحماية وحققت 60 مليون مشاهدة على الوسائط الإلكترونية

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة أن «أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هى عارفة إن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية».

وأشارت إلى أن مصر فازت بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، ونجحت فى تخصيص محور رئيسى للمرأة ضمن الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة، وتمّ إطلاق أول مبادرة رئاسية تنفيذية فى قمم المناخ للمرأة الأفريقية فى إطار مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة المناخ COP27.

وأوضحت أنه تم إطلاق الإطار الوطنى للاستثمار فى فتيات مصر، برعاية حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسى، من قلب الأمم المتحدة وسط شكر وإشادة أممية كبيرة، ونجحت مبادرة «دوى» فى رفع الوعى والتدريب والتمكين والحماية فى الوصول إلى ما يزيد على 60 مليون مشاهدة عبر الوسائط الإلكترونية و95 ألف مستفيد ومستفيدة فى المحافظات.

وقدمت مايا مرسى الشكر إلى رئيس الوزراء والحكومة على الشراكات القوية والتنسيق والتعاون المثمر فى ملف تمكين المرأة، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين. وقالت إنّ المجلس يتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لأول مرة فى مصر، لتسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التُّلى باسم المرأة المصرية. وأضافت: «انخفضت نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14% للفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة فى إطار الآليات الوطنية والتشريعية والتنفيذية ومسارات الإحالة المعتمدة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة».