مايا مرسى فى يوم المرأة المصرية: العصر الحديث حافظ على حقوقنا وأصبحت أحلامنا في السماء

تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق 16 من مارس من كل عام.

يوم المرأة المصرية

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة في تدوينة لها على صفحتها الرسمية: أنا بنت الحضارة المصرية .. حضارة الملكات .. حضارة التاريخ .. حضارة التمكين .. وعصرنا الحديث حافظ على حقوقنا وأصبحت أحلامنا حدودها السماء.

عيد المرأة المصرية

وتابعت: كسرنا الحواجز الزجاجية وذابت الأبواب الحديدية واليوم نحتفل بـ المرأة المصرية في عيدها.. كل عام كل سيدة وفتاة مصرية بخير.