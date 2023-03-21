توجيهات جديدة لمحافظ أسيوط بشأن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة 

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتقين أراضي أملاك الدولة لواضعي اليد والانتهاء من الطلبات المقدمة لتوفيق أوضاعها بمنظومة التقنين.

وفيما يلي أبرز التوجيهات التي اتخذها محافظ أسيوط للانتهاء من إجراءات المتقدمين من خلال المنظومة :

- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم بمنظومة التقنين واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة

- دراسة آخر مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التقنين

- فحص عدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت.

- موقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة ومعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة كالفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتثمين.

- الدولة استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً علي حقوق الدولة والمواطنين.

- ضرورة توعية المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون.

- الاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة.

- إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً للقانون .

- متابعة تنفيذ خطة ومراحل العمل لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتذليل كافة العقبات.

- المتابعة المستمرة لمراحل العمل وإجراءات البت والتثمين وإجراءات المعاينات على الطبيعة من خلال اللجان المختلفة.