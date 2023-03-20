محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات عرب مطير بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ موقف سيارات عرب مطير بمركز الفتح، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

إنشاء موقف السيارات

وبدأ المحافظ جولته التفقدية بقرية عرب مطير بمتابعة أعمال إنشاء موقف السيارات والذي سيتم تجهيزه وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين، وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.

أسواق حضارية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء الأعمال بكافة المشروعات التي تنفذها الهيئة (أسوق حضرية – مواقف سيارات – نقاط إطفاء)، وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها، بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال.

حياة كريمة في أسيوط

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.