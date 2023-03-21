تشكيل لجنة دائمة للحوار المجتمعي بين مصر وفرنسا

أعلن المجتمعون في الندوة المشتركة للحوار المجتمعي بين مصر وفرنسا، اليوم، عن تشكيل لجنة دائمة للحوار المجتمعي بين الجانبين، تضم من الجانب الفرنسي كلا من بيير لولوش وزير الدولة الفرنسي السابق للشؤون الأوروبية، والسيناتورة فاليري بوييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، والكاتب الصحفي الفرنسي الكبير ألكسندر دلفال والسيدة ميشيل صبان ، كما يشارك من الجانب المصري كلٌ من الدكتور علي الدين هلال، والدكتور زاهي حواس، والدكتور عبد المنعم سعيد، وأعلن المجتمعون اختيار الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز ورئيس مركز سيمو في باريس ليكون منسقا عاما للجنة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة «البوابة نيوز» بالتعاون مع مركز دراسات السرق الاوسط بباريس بعنوان «الحوار بين الشرق والغرب.. محاولة لوصل ما انقطع».

عبدالرحيم علي: تنظيم الإخوان ينتشر بشكل أخطبوتي داخل القارة الأوروبية

وأكد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، خلال الندوة، أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ينتشر بشكل أخطبوتي داخل القارة الأوروبية، ونجح في اختراق عدد من المؤسسات والأحزاب اليسارية، لافتا إلى أن التنظيم الدولي للجماعة قام سرا بنقل مقره إلى العاصمة السويدية استوكهولم.

واتفق المجتمعون خاصة من الجانب الفرنسي على ضرورة التعاون لإيقاف زحف هذا التنظيم والتصدي لمحاولاته الاعتداء على القيم الأوروبية.