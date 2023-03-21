كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بجارتها الشمالية

قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حظر تصدير عشرات المواد المستخدمة في تطوير الأقمار الصناعية والتي تستوردها جارتها الشمالية -عبر دولة ثالثة- وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كما فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات إضافية مستقلة على 4 أفراد و6 مؤسسات متورطة في برامج الجارة الشمالية للصواريخ والأسلحة النووية، والتهرب من العقوبات الدولية، من بينهم نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم، «ري يونج جيل» والمواطن السنغافوري المتهم بغسل الأموال «تان وي بينج.

ومن بين المنظمات المدرجة على القائمة السوداء، شركة «شولسان» التجارية.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى وضع 77 مادة مستخدمة في تطوير الأقمار الصناعية على قائمة المراقبة، من بينها الخلايا الشمسية، ووحدات معالجة بيانات الصور.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تقرير سنوي، إن كوريا الشمالية واصلت عدم احترامها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعبها في 2022، مشيرة إلى استمرار الإفلات من العقاب على الفساد على نطاق واسع.

تقرير أمريكي: انتخابات 2019 بكوريا الشمالية لم تكن نزيهة

وأضافت الولايات المتحدة، في تقرير حول ممارسات حقوق الإنسان، إن كوريا الشمالية دولة استبدادية تقودها عائلة كيم منذ عام 1949، موضحة أن «بيونج يانج» لديها العشرات من قضايا حقوق الإنسان ، والتي تتراوح من القتل غير القانوني أو التعسفي من قبل الحكومة ، والتعذيب ، والسيطرة الكاملة للدولة على التعبير والإعلام.

وتابع التقرير الأمريكي قائلا، إن انتخابات كوريا الشمالية الأخيرة التي أجريت عام 2019 لم تكن حرة ولا نزيهة.