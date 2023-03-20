كوريا الشمالية تتهم أمريكا و«سول» بتوسيع التدريبات العسكرية «درع الحرية»

اتهم زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة «درع الحرية» التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إعادة نشر قاذفة «بي 1 بي لانسر»الاستراتيجية الأمريكية

وفي وقت سابق، تمت إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية «بي 1 بي لانسر» في شبه الجزيرة الكورية بعد 16 يوما من نشرها الأخير، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنها أجرت مع الولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية مع نشر القاذفة في اليوم السابع لتدريبات «درع الحرية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا الزعيم، «كيم جونج أون»، إلى استكمال الاستعداد لهجوم نووي ضد الأعداء، وقال خلال تدريبات لمدة يومين لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي مضاد، إن «بيونج يانج»، لا يمكنها ردع الحرب عمليا فقط بحقيقة أن الشمال دولة مسلحة نوويًا.

حوالي 800 ألف عبروا عن رغبتهم في التجنيد بالجيش الشمالي

وأجرت كوريا الشمالية، تدريبات لمدة يومين لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي مضاد من قبل وحدات العمليات النووية التكتيكية يومي السبت والأحد الماضيين، بحضور الزعيم، «كيم جونج أون» وابنته «جو إيه»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ودعا الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون»، إلى حالة الاستعداد التام للبلاد للهجمات النووية ضد أعدائها في وقت تنفذ فيه «واشنطن» و«سول» بشكل محموم بروفة لغزو بلاده.

وتطوع مئات الآلاف من المواطنين للانضمام إلى الجيش الكوري الشمالي أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة، وقالت صحيفة «رودونج سينمون» الرسمية في كوريا الشمالية، إن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبّروا يوم الجمعة الماضي، فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.