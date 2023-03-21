نجاة حكومة ماكرون من تصويت لحجب الثقة واعتقال العشرات في احتجاجات بفرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على العشرات في أنحاء البلاد، إثر اندلاع احتجاجات متفرقة، وذلك بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان، أمس، في خطط لإصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

حالة من الغضب من المحتجين في فرنسا

وسبب فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون؛ إذ أن نجاحه كان من شأنه أن يسقط حكومته ويلغي التشريع، الذي من المقرر أن يعدل سن التقاعد بدل من 62 عاما إلى 64.

وحدثت حالة من الغضب بسبب رفع سن التقاعد، ما تسببت في خروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، وتعهد نوب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد، فيما استعدت النقابات العمالية لتحرك واسع.

أكوام القمامة تسببت في حرائق بشوارع وسط باريس

وسارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة التي تراكمت نتيجة الاحتجاج، وعدم جمعها لعدة أيام في عدد من أرقي شوارع وسط باريس، وتواصل حركه الكر والفر بين الشرطة والمحتجين لليوم الخامس، وقد يكون ما يقلق السلطات هو مشاركة عدد كبير من الشبان في الاحتجاجات.